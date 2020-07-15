В "Уфе" обнаружили два положительных теста на коронавирус

В "Уфе" были обнаружены два положительных теста на коронавирус. Несмотря на это игра чемпионата России против "Динамо" состоится.

По словам главы попечительского совета клуба Ростислава Мурзагулова, команда соблюдала все рекомендации Роспотребнадзора и занималась в бесконтактном режиме.