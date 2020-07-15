В "Уфе" были обнаружены два положительных теста на коронавирус. Несмотря на это игра чемпионата России против "Динамо" состоится.
По словам главы попечительского совета клуба Ростислава Мурзагулова, команда соблюдала все рекомендации Роспотребнадзора и занималась в бесконтактном режиме.
"У нас еще два положительных случая. Но матч с "Динамо" состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть", — приводит "СЭ" слова Мурзагулова.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.