Названо место проведения боя Нурмагомедов - Гэтжи

Бой за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи состоится в Лас-Вегасе, сообщает Sherdog. Авторитетный сайт опубликовал информацию о следующем поединке россиянина в его профайле:

19 сентября 2020 года, арена UFC Apex, Лас-Вегас, соперник - Джастин Гэтжи.

Нурмагомедов провёл в ММА 28 поединков, во всех победил. В последних поединках он не оставил шансов Конору Макгрегору и Дастину Порье.

Гэтжи заменил Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона. Изменения произошли из-за пандемии коронавируса и невозможности россиянина прибыть в США. Гэтжи победил в этом поединке и был награжден титулом временного чемпиона UFC в легком весе.