Глава ФИФА объяснил, почему ЧМ-2018 стал лучшим в истории

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, почему считает чемпионат мира-2018 в России лучшим турниром в истории. По его словам, этому способствовали усилия российских властей и атмосфера в городах ЧМ.

"Есть много причин, по которым чемпионат мира FIFA-2018 стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98%. В общей сложности более половины населения мира смотрели его. Но помимо этого, именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира-2018 таким особенным событием", — приводит пресс-служба РФС слова Инфантино.

Также глава ФИФА отметил, что иностранцы опровергли многие стереотипы о России.

Инфантино выразил благодарность президенту Владимиру Путину.

"Перед турниром было много скептицизма, однако местные и иностранные болельщики замечательно проводили время, празднуя вместе футбольные моменты. Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью её культуры. Мы можем сказать только большое спасибо России, её президенту Владимиру Путину, чьи личные обязательства в течение всей организации были неоценимыми, а также всем участникам, включая волонтёров, которые сделали этот чемпионат мира лучшим в истории", — подытожил глава ФИФА.

ЧМ-2018 был завершен ровно два года назад. В финале турнира Франция обыграла Хорватию (4:2).