Шюррле рассказал об уходе из "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле выступил с заявлением после ухода из клуба. Стороны сегодня объявили о расторжении контракта.

"Оглядываясь назад, могу сказать, что за время в "Боруссии" у меня были взлеты и падения, но также я получил ценный опыт, как в спорте, так и в личном плане. Хочу поблагодарить руководителей клуба и пожелать команде и ее особенным болельщикам всего наилучшего в будущем", — приводит слова Шюррле пресс-служба клуба.

Карьера Шюррле

Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии ранее выступал за такие клубы:

"Майнц";

"Байер";

"Челси" (Англия);

"Вольфсбург";

"Боруссия";

"Фулхэм" (Англия);

"Спартак" (Россия).

В составе дортмундской команды провёл 51 матч, в которых забил 8 мячей. За "Спартак" Шюррле отыграл 18 поединков и забил два гола. Московский клуб не захотел продлевать контракт с футболистом на условиях "Боруссии".