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Боец ММА был застрелен в Лондоне в день своего 30-летия

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Жаро Шепард был застрелен в Лондоне. Тело нашли во дворе его дома в районе Кеннингтона.

Шепард устроил вечеринку в честь своего 30-летия. После мероприятия он был обнаружен со множественными ножевыми ранениями. Полиция открыла дело по подозрению в убийстве, сообщает Evening Standard.

На месте происшествия поклонниками был организован временный мемориал. 

Шепард восемь раз выходил в октагон в профессиональной карьере. Он одержал шесть побед и потерпел два поражения.

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