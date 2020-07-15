Боец ММА был застрелен в Лондоне в день своего 30-летия

Боец смешанных единоборств Жаро Шепард был застрелен в Лондоне. Тело нашли во дворе его дома в районе Кеннингтона.

Шепард устроил вечеринку в честь своего 30-летия. После мероприятия он был обнаружен со множественными ножевыми ранениями. Полиция открыла дело по подозрению в убийстве, сообщает Evening Standard.

На месте происшествия поклонниками был организован временный мемориал.

Шепард восемь раз выходил в октагон в профессиональной карьере. Он одержал шесть побед и потерпел два поражения.