Боец смешанных единоборств Жаро Шепард был застрелен в Лондоне. Тело нашли во дворе его дома в районе Кеннингтона.
Шепард устроил вечеринку в честь своего 30-летия. После мероприятия он был обнаружен со множественными ножевыми ранениями. Полиция открыла дело по подозрению в убийстве, сообщает Evening Standard.
На месте происшествия поклонниками был организован временный мемориал.
Шепард восемь раз выходил в октагон в профессиональной карьере. Он одержал шесть побед и потерпел два поражения.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.