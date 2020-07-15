Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк объявил о желании уехать из Китая. По словам форварда, он хочет выступать в Европе. У бразильца множество предложений, в том числе от команд, которые будут выступать в Лиге чемпионов.
Контракт Халка заканчивается в декабре. Футболист уже уведомил клуб о том, что он не будет подписывать новый контракт.
"Теперь у меня море предложений из нескольких стран. В том числе из Европы, от команд, играющих в Лиге чемпионов, а также из Бразилии. Даже из Китая, но я больше не хочу здесь играть. Не ставлю на первое место "денежный фактор". Думаю о том, где мне будет лучше. Решение еще не принято. Все, что можно сказать с уверенностью сейчас: в декабре — я свободный агент", — приводит Globo слова Халка.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.