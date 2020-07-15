Халк не хочет играть в Китае и вернется в Европу

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк объявил о желании уехать из Китая. По словам форварда, он хочет выступать в Европе. У бразильца множество предложений, в том числе от команд, которые будут выступать в Лиге чемпионов.

Контракт Халка заканчивается в декабре. Футболист уже уведомил клуб о том, что он не будет подписывать новый контракт.