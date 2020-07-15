Директор ФНЛ планирует расширить лигу до 22 клубов

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов рассказал о планах на следующий сезон. По его словам, календарь на турнир составлен для 22 клубов.

Из-за сложностей у некоторых клубов и пандемии коронавируса команды, которые были в зоне вылета, останутся в ФНЛ. Таких команд 16.

Ещё две команды опустятся из РПЛ, пять поднимутся из ПФЛ. Вопрос с 22-м клубом будет решен на собрании в РФС, которое состоится 23 июля.

"Для ритмичного календаря должно быть четное количество участников, сейчас есть необходимость выбрать 22-ю команду. Вопрос в стадии решения находится в компетенции РФС. Необходимую лицензию имеют три клуба", — приводит ТАСС слова Ефремова.

Состав ФНЛ сезона-2020/21