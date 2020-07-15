Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов рассказал о планах на следующий сезон. По его словам, календарь на турнир составлен для 22 клубов.
Из-за сложностей у некоторых клубов и пандемии коронавируса команды, которые были в зоне вылета, останутся в ФНЛ. Таких команд 16.
Ещё две команды опустятся из РПЛ, пять поднимутся из ПФЛ. Вопрос с 22-м клубом будет решен на собрании в РФС, которое состоится 23 июля.
"Для ритмичного календаря должно быть четное количество участников, сейчас есть необходимость выбрать 22-ю команду. Вопрос в стадии решения находится в компетенции РФС. Необходимую лицензию имеют три клуба", — приводит ТАСС слова Ефремова.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.