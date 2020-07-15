Рекордсмен мира Волков перешел из сборной России в Белоруссию

16-летний прыгун с шестом Матвей Волков начнёт выступления под флагом Белоруссии. Ранее рекордсмен мира из-за ситуации с отстранением ВФЛА принял решение уйти из команды России.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики не выплатила штраф по "делу Лысенко". Теперь российские легкоатлеты не могут получить даже нейтральный статус.

"Принято решение переехать в союзное государство. Речь о смене нашего гражданства не идёт, речь идёт о получении вида на жительство, которое даёт право выступать за легкоатлетическую федерацию Белоруссии, и он получит право выступать на международных соревнованиях", — рассказал ТАСС отец спортсмена.

Волков является рекордсменом мира в своей возрастной категории. Он зимой прыгнул на 5,50 и превзошел достижение Арманда Дюплантиса.