Фигуристка Сотскова: "Я плакала, когда писала последний пост"

Спортсменка заявила о завершении своей карьеры.

Двадцатилетняя фигуристка Мария Сотскова призналась, что не смогла сдержать своих эмоций, когда писала пост о своих планах.

"Я больше не могу. Есть обстоятельства, которые не позволяют идти дальше", — цитирует Сотскову ТАСС.

По ее словам, родственники и коллеги понимали, что здоровье повлияет на ее карьеру фигуристки.