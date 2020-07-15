Спортсменка заявила о завершении своей карьеры.
Двадцатилетняя фигуристка Мария Сотскова призналась, что не смогла сдержать своих эмоций, когда писала пост о своих планах.
"Я больше не могу. Есть обстоятельства, которые не позволяют идти дальше", — цитирует Сотскову ТАСС.
По ее словам, родственники и коллеги понимали, что здоровье повлияет на ее карьеру фигуристки.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.