Футбольный клуб "Валенсия" летом расстанется с семью игроками. Как утверждает El Chiringuito, в клубе хотели бы разгрузить зарплатную ведомость.
По сведениям издания, "Валенсия" расстанется с такими игроками:
"Валенсия" сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги. У команды практически не осталось шансов на попадание в еврокубки.
В составе команды выступает Денис Черышев.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.