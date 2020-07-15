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"Валенсия" Черышева летом расстанется с семью футболистами

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Валенсия" летом расстанется с семью игроками. Как утверждает El Chiringuito, в клубе хотели бы разгрузить зарплатную ведомость.

По сведениям издания, "Валенсия" расстанется с такими игроками:

  • вратарь Яспер Силлессен;
  • полузащитник Жоффре Кондогбя;
  • полузащитник Франсис Коклен;
  • полузащитник Гонсало Гедеш;
  • полузащитник Даниэль Парехо;
  • нападающий Родриго Морено;
  • нападающий Ферран Торрес.

"Валенсия" сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги. У команды практически не осталось шансов на попадание в еврокубки.

В составе команды выступает Денис Черышев.

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