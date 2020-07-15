"Валенсия" Черышева летом расстанется с семью футболистами

Футбольный клуб "Валенсия" летом расстанется с семью игроками. Как утверждает El Chiringuito, в клубе хотели бы разгрузить зарплатную ведомость.

По сведениям издания, "Валенсия" расстанется с такими игроками:

вратарь Яспер Силлессен;

полузащитник Жоффре Кондогбя;

полузащитник Франсис Коклен;

полузащитник Гонсало Гедеш;

полузащитник Даниэль Парехо;

нападающий Родриго Морено;

нападающий Ферран Торрес.

"Валенсия" сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги. У команды практически не осталось шансов на попадание в еврокубки.

В составе команды выступает Денис Черышев.