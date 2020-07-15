Роналду сегодня может установить историческое достижение

Нападающий "Ювентуса" близок к установлению очередного достижения. Он может стать первым игроком, которому покорилась отметка в 50 голов в трёх ведущих чемпионатах Англии, Испании и Италии.

На данный момент на счету Роналду:

84 гола в Английской премьер-лиге;

311 мячей в испанской Ла Лиге;

49 мячей в итальянской Серии А.

Достижение Роналду может установить уже сегодня — в матче "Ювентуса" с "Сассуоло".

Ранее футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в трёх ведущих чемпионатах, стал босниец Эдин Джеко. Но он забивал в Англии, Италии и Германии.