Нападающий "Ювентуса" близок к установлению очередного достижения. Он может стать первым игроком, которому покорилась отметка в 50 голов в трёх ведущих чемпионатах Англии, Испании и Италии.
На данный момент на счету Роналду:
Достижение Роналду может установить уже сегодня — в матче "Ювентуса" с "Сассуоло".
Ранее футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в трёх ведущих чемпионатах, стал босниец Эдин Джеко. Но он забивал в Англии, Италии и Германии.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.