Моуринью назвал позором решение CAS по "Манчестер Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что решение об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" от еврокубков является позорным. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил вердикт УЕФА в отношение "горожан".

УЕФА обвинил "Сити" в нарушении финансового fair play и дисквалифицировал от еврокубков на два года. Также был наложен штраф в размере 30 млн евро.

Штраф был сокращен с 30 до 10 млн евро. Дисквалификацию отменили полностью.