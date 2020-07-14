Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что решение об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" от еврокубков является позорным. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил вердикт УЕФА в отношение "горожан".
УЕФА обвинил "Сити" в нарушении финансового fair play и дисквалифицировал от еврокубков на два года. Также был наложен штраф в размере 30 млн евро.
Штраф был сокращен с 30 до 10 млн евро. Дисквалификацию отменили полностью.
"Позорное решение. Если "Сити" невиновен, почему клуб должен заплатить € 10 млн? Невиновных не обязывают платить штрафы. Если "Сити" виновен, это решение всё равно будет позорным, поскольку команду должны исключить из турнира. Я не знаю, виновен "Сити" или нет, но в любом случае это позорное решение", — приводит слова Моуринью Goal.
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