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РЕН ТВ возглавил рейтинг телеканалов во время турнира UFC 251

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Турнир UFC 251 собрал большую телеаудиторию в России. 12 июля бои посмотрели около 4,6 млн человек по всей стране.

Тем самым РЕН ТВ, где транслировались бои, возглавил рейтинг телеканалов в данном временном слоте. Целевая аудитория составила 23,9% среди телезрителей от 25 до 54 лет.

Кроме того, бой Джессики Андраде и Роуз Намаюнас привлек рекордную женскую аудиторию, сообщает Mediascope. Доля телезрительниц составила 42,2%.

Напомним, на турнире UFC 251 Петр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Алдо техническим решением. Россиянин завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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