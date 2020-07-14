Петр Ян объяснил, почему показывает российский флаг после боёв

Российский боец Петр Ян заявил, что ему приятно демонстрировать флаг во время выступлений. На выходных он завоевал чемпионский титул в легчайшей весовой категории UFC.

"Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России. Многие люди из России смотрят бои, видят меня с флагом… Это уже некий мой образ. Плюс это мотивация для нашего народа, для молодежи и российских спортсменов", — приводит "СЭ" слова Яна.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что UFC включила Яна в список лучших бойцов. Россиянин занял 13-е место в рейтинге.

На счету бойца 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.