Смолов получил травму и может пропустить остаток сезона

"Сельта" объявила о травме нападающего Фёдора Смолова. Россиянин прошел обследование, которое выявило отёк приводящей мышцы на правой ноге, сообщает пресс-служба клуба из Виго.

Смолов сейчас восстанавливается, его участие до конца сезона будет определено позже. Если состояние россиянина улучшится, то Фёдор выйдет на поле.

Смолов перешёл в "Сельту" в январе на правах аренды. Он выходил на поле 14 раз и забил два гола. Нападающий поразил ворота "Реала" (2:2) и "Барселоны" (2:2).

Сейчас "Сельта" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команде необходимо провести матчи против "Леванте" и "Эспаньола".