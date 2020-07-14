Судья ударил футболиста во время матча российских команд

Товарищеский матч команд "Легион Динамо" (Махачкала) и "Сахалинец" (Москва) завершился скандалом. Во время игры линейный арбитр не выполнял свои обязанности и даже полез в драку.

Камера зафиксировала, как судья пользуется мобильным телефоном во время матча. Кроме того, он вступил в конфликт с одним из футболистов и ударил его кулаком.

Команда "Легион Динамо" выступает в группе "Юг" ПФЛ. "Сахалинец" основан этим летом.