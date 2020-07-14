Черчесов ответил на вопрос о капитане сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, кто будет капитаном команды. По его словам, никаких изменений по этому поводу не предполагается.

"Наши опытные игроки всегда на виду: Артём Дзюба много забивает и отдаёт, неслучайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, ещё по системе "Спартака", тогда видели его потенциал. Кто будет капитаном сборной в ближайших матчах? У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остаётся Артём Дзюба", — заявил Черчесов в интервью "Матч ТВ".

Дзюба в сборной России

Форвард выступает в команде с 2011 года. Он провёл 42 матча, в которых забил 24 гола.