Капризов поедет в расположение "Миннесоты" после получения визы США

Российский хоккеист Кирилл Капризов прибудет в США в течение двух ближайших недель. Спортсмену необходимо получить американскую визу, сообщает РИА "Новости".

Ранее Капризов заключил контракт новичка с "Миннесотой". Договор рассчитан на два года, до конца сезона-2021/22.

Сейчас документы хоккеиста находятся на рассмотрении в посольстве США. Процедура должна быть завершена до конца недели.

Кирилл Капризов

Капризов ранее выступал в КХЛ. Он провёл 293 игры, в которых набрал 230 (113+117) очков.

Форвард выступал за такие команды: