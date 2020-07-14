Российский хоккеист Кирилл Капризов прибудет в США в течение двух ближайших недель. Спортсмену необходимо получить американскую визу, сообщает РИА "Новости".
Ранее Капризов заключил контракт новичка с "Миннесотой". Договор рассчитан на два года, до конца сезона-2021/22.
Сейчас документы хоккеиста находятся на рассмотрении в посольстве США. Процедура должна быть завершена до конца недели.
Капризов ранее выступал в КХЛ. Он провёл 293 игры, в которых набрал 230 (113+117) очков.
Форвард выступал за такие команды:
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