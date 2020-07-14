ОКР опубликовал отчет аудиторской фирмы "Финэкспертиза", которая проверяла эффективность функционирования системы контроля РУСАДА. В документе указаны выявленные нарушения.

"Вопрос работы с физическими лицами — подрядчиками по договорам ГПХ — неразрывно связан с финансированием их деятельности, и, как следствие, является коррупционноемким, а также в связи с тем, что физическими лицами в 2018 году оказано услуг РАА "РУСАДА" примерно на 57 млн рублей, а в 2019 году — на 53 млн рублей, потенциально может указывать на факты коррупции и коррупционного поведения", — говорится в отчете.