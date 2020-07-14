Борец Махов стал олимпийским чемпионом восемь лет спустя

Борец вольного стиля Билял Махов стал чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне. Решение вынес Объединенный мир борьбы (UWW).

Дело в том, что финалисты Олимпиады Давит Модзманашвили из Грузии и Артур Таймазов из Узбекистана были признаны нарушителями антидопинговых правил. Впервые в истории Игр произошло так, что победитель и финалист сдали положительные тесты.

UWW решил, что золото достанется Билялу Махову и иранцу Комейлю Гасеми, которые проиграли в полуфинале.

В иранской федерации высказались положительно о решении UWW.