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Глава ЦСКА ответил президенту Грузии на критику Шенгелии

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, как отнесся к давлению на новичка красно-синих Торнике Шенгелию. В Грузии раскритиковали игрока за то, что он подписал контракт с армейцами. Его назвали предателем страны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала критикующих Шенгелию.

"Если честно, поначалу не относился к критике в адрес Шенгелии серьезно, единичные нападки в интернете для публичных людей — дело обычное. У меня множество друзей из Грузии, один из них — Иосиф Апциаури, которому передаю большой привет, — помогал мне писать Токо эсэмэски на грузинском, когда мы вели переговоры. Прекрасно знаю, что подавляющее большинство соотечественников рады за своего капитана и желают ему всего самого доброго.

Но когда на эту тему отрицательно высказалась президент страны, когда она поставила под сомнение свободу профессионального спортсмена в выборе места работы, это вызвало удивление. Причем не только у меня, но и у жителей Грузии. Как сказал Шенгелия, для него странно объяснять меру своего патриотизма", — приводят слова Ватутина "Известия".

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