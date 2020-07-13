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Юран заявил о начале подготовки "Химок" к РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о положении дел в команде. По его словам, клуб ведёт подготовку к следующему сезону, где намерен выступать в РПЛ.

Ранее сообщалось, что "Химки" будут выступать в ФНЛ. Позже появилась информация о заявке в РПЛ. В воскресенье состоялось заседание в клубе, но решение не было принято.

"В заседании участвовали четыре человека, никакого решения по поводу участия в РПЛ не принято. Это была предварительная встреча. Команда готовится к полуфиналу Кубка России и готовится к РПЛ. Я пытаюсь не реагировать на такие слухи, но игроки тоже все это читают", - приводит "СЭ" слова Юрана.

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