Юран заявил о начале подготовки "Химок" к РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о положении дел в команде. По его словам, клуб ведёт подготовку к следующему сезону, где намерен выступать в РПЛ.

Ранее сообщалось, что "Химки" будут выступать в ФНЛ. Позже появилась информация о заявке в РПЛ. В воскресенье состоялось заседание в клубе, но решение не было принято.