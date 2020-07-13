Газизов готовит переход Бердыева в "Спартак"

Экс-тренер казанского "Рубина" и генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов проведут встречу в Сочи. Предметом разговора может стать приход опытного специалиста на пост главного тренера в состав красно-белых, сообщает ТНВ.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско может уйти из "Спартака" в конце сезона. С поста гендиректора на прошлой неделе был уволен Томас Цорн, который привёл немецкого специалиста в состав красно-белых.

Газизов был назначен гендиректором вместо Цорна. До этого восемь лет функционер работал в "Уфе". По мнению журналистов, приход Газизова может означать смену вектора в "Спартаке".

Бердыев и "Спартак"

Бердыев в 2017 году был близок к подписанию контракта со "Спартаком". Тогда переговоры были прерваны в самый последний момент.

С "Рубином" тренер стал двукратным чемпионом России. Также работал в "Ростове". Обе команды специалист вывел в Лигу чемпионов.