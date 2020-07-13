Квят: "Русские просто так не встают на колени"

Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят в очередной раз отказался становиться на колено в рамках акции по борьбе с расизмом. После "Гран-при Австрии" он проигнорировал призыв на "Гран-при Штирии".

Позиция Квята снова вызвала волну возмущений, Даниилу пришлось объяснить свое решение.

"Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев футболки с надписью "Конец расизму", мы все против расизма. Но вставать на колено… Я против этого, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Всегда должна быть крайне веская причина. Я против этого, вот и все", — приводит "Россия 1" слова Квята.

Позицию Квята не поддержали и не встали на колено Макс Ферстаппен, Кими Райкконен и Шарль Леклер. Вместе с тем они надели футболки "End Racism".

Квят на "Гран-при Штирии" заработал первые очки в сезоне. Он финишировал на десятом месте. Гонку выиграл Льюис Хэмилтон.