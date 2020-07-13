Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал решение CAS по "Манчестер Сити". Ранее лозаннский арбитраж отменил дисквалификацию "горожан" от еврокубков.
УЕФА обвинил "Ман Сити" в невыполнении правил финансового fair play и завышения показателей спонсорской помощи. Клуб был оштрафован на 30 млн евро и лишён права выступать в еврокубках на два года.
Кроме отмены дисквалификации, CAS снизил штраф до 10 млн евро.
"Трудно представить, как правила финансового фэйр-плей переживут это. Сможет ли УЕФА пережить последствия?" — написал Линекер в Twitter.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.