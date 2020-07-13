Линекер предположил, что УЕФА не переживет последствия по "Ман Сити"

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал решение CAS по "Манчестер Сити". Ранее лозаннский арбитраж отменил дисквалификацию "горожан" от еврокубков.

УЕФА обвинил "Ман Сити" в невыполнении правил финансового fair play и завышения показателей спонсорской помощи. Клуб был оштрафован на 30 млн евро и лишён права выступать в еврокубках на два года.

Кроме отмены дисквалификации, CAS снизил штраф до 10 млн евро.