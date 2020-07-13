У футболиста Еременко проблемы с лёгкими после коронавируса

Хавбек "Ростова" Роман Еременко не смог помочь команде в последних матчах. Ранее сообщалось, что футболист заболел коронавирусом.

По сведениям "СЭ", Еременко хуже всех перенёс заболевание. У футболиста ухудшилось состояние легких.

После шести случаев коронавируса в "Ростове" был введен карантин. Основная команда пропустила матч с "Сочи". На поле вышли 17-летние футболисты и проиграли со счётом 1:10.

Еременко провёл 18 матчей в этом сезоне, забив пять мячей и сделав четыре передачи. После возобновления чемпионата РПЛ он смог провести на поле только 20 минут.