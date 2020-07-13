Хавбек "Ростова" Роман Еременко не смог помочь команде в последних матчах. Ранее сообщалось, что футболист заболел коронавирусом.
По сведениям "СЭ", Еременко хуже всех перенёс заболевание. У футболиста ухудшилось состояние легких.
После шести случаев коронавируса в "Ростове" был введен карантин. Основная команда пропустила матч с "Сочи". На поле вышли 17-летние футболисты и проиграли со счётом 1:10.
Еременко провёл 18 матчей в этом сезоне, забив пять мячей и сделав четыре передачи. После возобновления чемпионата РПЛ он смог провести на поле только 20 минут.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.