Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Лукашенко рассказал, где лучше покупать дачу в Белоруссии
Почти все госуслуги россияне смогут получать онлайн
В Башкирии создадут особую экономическую зону в сфере туризма
Илья Лагутин назначен директором департамента туризма Нижнего Новгорода
Асмус объяснила отказ от умывания водопроводной водой
Смолов научил одноклубников по "Сельте" русскому мату
Boeing сократила производство самолетов в два раза
В Нидерландах установят мост из отходов, напечатанный на 3D-принтере
В Ростовской области задержана террористическая ячейка

У футболиста Еременко проблемы с лёгкими после коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Хавбек "Ростова" Роман Еременко не смог помочь команде в последних матчах. Ранее сообщалось, что футболист заболел коронавирусом.

По сведениям "СЭ", Еременко хуже всех перенёс заболевание. У футболиста ухудшилось состояние легких.

После шести случаев коронавируса в "Ростове" был введен карантин. Основная команда пропустила матч с "Сочи". На поле вышли 17-летние футболисты и проиграли со счётом 1:10.

Еременко провёл 18 матчей в этом сезоне, забив пять мячей и сделав четыре передачи. После возобновления чемпионата РПЛ он смог провести на поле только 20 минут.

Последние материалы
Почти все госуслуги россияне смогут получать онлайн
В Испании недовольны решением CAS по "Манчестер Сити"
В Башкирии создадут особую экономическую зону в сфере туризма
"Событие жесткое": как власть реагирует на протесты в Хабаровске
Старых пропускает тренировки сборной России из-за травмы спины
Илья Лагутин назначен директором департамента туризма Нижнего Новгорода
В "Ростове" отреагировали на сообщение об уходе Карпина
Асмус объяснила отказ от умывания водопроводной водой
Смолов научил одноклубников по "Сельте" русскому мату
Boeing сократила производство самолетов в два раза
Популярное
Российский шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"
Бывший СССР
Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"
Человеческий фактор
Избиваемый чеченцами мужчина кричал: "Да, я русский!"
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Сколько лет вашему сердцу
Танк "Армата" – принципиально новая машина
Новая причина старения организма кроется в митохондриях
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
В Хабаровске организовано третье шествие в поддержку Фургала
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Испытания российской вакцины против COVID-19 полностью завершены
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Ингушский депутат задержан по подозрению в убийстве
Уткин: у нового главы СБР Майгурова поддельный диплом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ