В Испании недовольны решением CAS по "Манчестер Сити"

Глава испанской футбольной лиги Хавьер Тебас негативно воспринял решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по "Манчестер Сити". Ранее лозаннский арбитраж смягчил наказание УЕФА для "горожан".

В частности, отменён запрет на участие "Манчестер Сити" в еврокубках. Штраф "горожан" снижен с 30 до 10 млн евро. УЕФА ранее обвинил клуб в завышении показателей спонсорской помощи и несоблюдении принципов финансового fair play.

По словам Тебаса, CAS может не подходить для дел, которые касаются футбола.