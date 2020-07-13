Глава испанской футбольной лиги Хавьер Тебас негативно воспринял решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по "Манчестер Сити". Ранее лозаннский арбитраж смягчил наказание УЕФА для "горожан".
В частности, отменён запрет на участие "Манчестер Сити" в еврокубках. Штраф "горожан" снижен с 30 до 10 млн евро. УЕФА ранее обвинил клуб в завышении показателей спонсорской помощи и несоблюдении принципов финансового fair play.
По словам Тебаса, CAS может не подходить для дел, которые касаются футбола.
"Мы должны сделать переоценку, является ли CAS подходящим органом для апелляций по институциональным решениям в футболе. Швейцария - страна с большой историей арбитража, CAS не соответствует этим стандартам", - приводит New York Times слова Тебаса.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.