Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался по поводу возможной смены руководства клуба и главного тренера команды Валерия Карпина. С такой информацией выступили СМИ после поражения ростовчан от "Уфы" (1:2).
"Это неправда", — лаконично прокомментировал Арутюнянц сообщения СМИ.
Карпин возглавил ростовскую команду в декабре 2017 года. Команда одержала 28 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.
До "Ростова" Карпин работал в разных клубах:
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