В "Ростове" отреагировали на сообщение об уходе Карпина

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался по поводу возможной смены руководства клуба и главного тренера команды Валерия Карпина. С такой информацией выступили СМИ после поражения ростовчан от "Уфы" (1:2).

"Это неправда", — лаконично прокомментировал Арутюнянц сообщения СМИ.

Карпин в "Ростове"

Карпин возглавил ростовскую команду в декабре 2017 года. Команда одержала 28 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

До "Ростова" Карпин работал в разных клубах: