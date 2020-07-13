Смолов научил одноклубников по "Сельте" русскому мату

Российский форвард "Сельты" Фёдор Смолов показал видео, на котором учит одноклубников русскому мату. На "урок" россиянина попали Нестор Араухо и Окай Окушлу.

Смолов опубликовал видео в Instagram, на котором отчетливо слышно, как он учит других игроков говорить "иди на …".

"Будто и не уезжал из России", — подписал видео Смолов.

Смолов в "Сельте"

Смолов перешёл в "Сельту" на правах аренды в январе. Футболист провёл в составе команды 14 матчей, в которых забил два гола. По одному мячу россиянин отправил в ворота "Реала" (2:2) и "Барселоны" (2:2).

"Сельта" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Для сохранения прописки в Ла Лиге команде необходимо заработать одно очко в оставшихся двух матчах.