УЕФА отреагировал на решение CAS уменьшить санкции для "Манчестер Сити". Суд в Лозанне решил отменить дисквалификацию "горожан" от еврокубков.
Ранее УЕФА отстранил CAS от еврокубков на два года, клуб обвинили в завышении спонсорских доходов, чтобы выполнить правила финансового fair play.
Суд посчитал доказательства УЕФА недостаточными — "Ман Сити" выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, штраф клуба снижен с 30 до 10 млн евро.
"УЕФА принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда об уменьшении санкций, наложенных на "Манчестер Сити" независимым органом финансового контроля взаимодействия клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА.
УЕФА отмечает, что комиссия CAS обнаружила, что не было достаточных убедительных доказательств для подтверждения всех выводов в данном конкретном случае, и что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени из-за пятилетнего периода, предусмотренного в регламентах УЕФА.
За последние несколько лет ФФП сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и ЭКА сохраняют приверженность своим принципам. УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос", — говорится в заявлении УЕФА.
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