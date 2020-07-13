УЕФА отреагировал на отмену дисквалификации "Манчестер Сити"

УЕФА отреагировал на решение CAS уменьшить санкции для "Манчестер Сити". Суд в Лозанне решил отменить дисквалификацию "горожан" от еврокубков.

Ранее УЕФА отстранил CAS от еврокубков на два года, клуб обвинили в завышении спонсорских доходов, чтобы выполнить правила финансового fair play.

Суд посчитал доказательства УЕФА недостаточными — "Ман Сити" выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, штраф клуба снижен с 30 до 10 млн евро.