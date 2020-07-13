CAS отменил запрет на еврокубки для "Манчестер Сити"

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу "Манчестер Сити" против УЕФА. CAS частично удовлетворил апелляцию английского клуба, сообщает пресс-служба суда.

Ранее инстанция УЕФА по финансовому контролю выявила нарушения со стороны "Манчестер Сити". Клуб обвинили в том, что он завышал спонсорские доходы, чтобы выполнить требования fair play.

УЕФА отстранил "Сити" от еврокубков на два года и выписал штраф в размере 30 млн евро.

CAS пустил сити в Лигу чемпионов

Арбитраж отменил решение УЕФА о недопуске клуба в еврокубки. Таким образом, в следующем сезоне, "Сити" примет участие в Лиге чемпионов.

Штраф был снижен с 30 млн до 10 млн евро.