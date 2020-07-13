Клопп возглавит сборную Германии после "Ливерпуля"

Немецкий специалист Юрген Клопп может в будущем возглавить сборную Германии. Произойдет это после того, как он завершит работу с "Ливерпулем", сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter.

Немецкий футбольный союз (DFB) провёл неофициальную встречу с Клоппом. DFB и тренер "Ливерпуля" договорились держать связь.

Клопп выиграл с "Ливерпулем" Лигу чемпионов и чемпионат Англии. К трофею в премьер-лиге он привел команду спустя 30 лет после последнего чемпионства "красных".

Ранее он тренировал дортмундскую "Боруссию", с которой дважды смог выиграть чемпионат Бундеслиги.

Главным тренером сборной Германии является Йоахим Лев. Он возглавляет команду с 2006 года.