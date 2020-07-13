Драчев попрощался с биатлоном

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев попрощался с биатлоном. 10 июля неоднократный чемпион мира прекратил свои полномочия организации. 11 июля новым главой СБР стал Виктор Майгуров.

"Прощай, любимый биатлон!" — написал Драчев в Instagram.

Драчев является депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В своём обращении к болельщикам глава СБР заявил, что покидает свой пост из-за занятости в парламенте.