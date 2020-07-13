Федерация гимнастики Швейцарии расторгла контракты с болгарскими специалистами Илианой Диневой и Анелией Станчевой. Их обвинили в запугивании, постоянных криках и оскорблениях спортсменок на тренировках, сообщает Blick.
Обвинили тренеров бывшие спортсменки Лиза Рускони и Жасмин Фриден. Болгарские специалисты заставляли заниматься их с травмами. А в 2018 году одна из специалисток назвала Фриден "жирной коровой". Сами болгарки все обвинения отрицают.
Также отстранен главный тренер команды Феликс Стингелин. Он не будет работать до завершения расследования.
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