Кадыров вспомнил, что Петр Ян начал восхождение в его промоушене

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о победе Петра Яна на турнире UFC 251. Россиянин завоевал вакантный титул в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо. В пятом раунде бой был остановлен с явным преимуществом Яна.

Кадыров вспомнил, что Ян начал своё восхождение в смешанных единоборствах в чеченском промоушене АСВ (позже переименован в АСА). Там боец провёл 8 поединков, в которых одержал 7 побед. Ян завоевал и защитил титул в легчайшем весе.

"Петр одержал яркую и убедительную победу над легендой смешанных единоборств — Жозе Альдо из Бразилии. Он доминировал на протяжении всего поединка и выиграл техническим нокаутом в пятом раунде! С большим удовольствием отмечу, что Петр начал свое восхождение в чеченском промоушене — ACA. Он был чемпионом и яркой звездой в нашей лиге! Я от всей души поздравляю Петра с завоеванием титула чемпиона UFC. И, конечно же, желаю дальнейших успехов в спортивной карьере. Уверен, его ждёт очень яркое будущее в мире ММА!" — написал Кадыров в Telegram.

В UFC на счету Яна семь поединков, в которых были одержаны семь побед.