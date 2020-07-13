Майгуров назначит Польховского главным тренером сборной России

Президент Союза Биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что будет рекомендовать Валерия Польховского на должность главного тренера сборной.

"Я не тот человек, который переобувается на ходу, так что не будем отходить от ранее принятого правлением решения. Этот вопрос мы еще раз обсудим на ближайшем заседании правления", — заявил Майгуров.

Также Майгуров рассказал о задачах главного тренера команды. По его словам, он не будет лезть в тренировочный процесс каждой команды.

"Главный тренер не будет вникать в тренировочный процесс. С другой стороны, он будет владеть информацией о том, что делают команды, как они готовятся, какая у них логистика, какое у них обеспечение. Задача главного тренера — знать, что происходит во всех командах, держать ситуацию на контроле", — приводит ТАСС слова главы СБР.

Польховский был назначен главным тренером сборной решением правления союза. Затем глава СБР, на тот момент Владимир Драчёв, заблокировал назначение, был выбран только тренерский штаб мужской и женской команд.

Это в том числе стало поводом для ухода Драчёва со своего поста. Он покинул СБР за два дня до выборов, в которых безальтернативно победил Майгуров.