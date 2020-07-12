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Хабиб Нурмагомедов не собирается завершать карьеру

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не планирует завершать карьеру бойца, несмотря на временные трудности, связанные со смертью его отца.

Об этом сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз.

"Некоторые российские СМИ сообщили, будто я сказал, что Хабиб закончит карьеру. Это абсолютная ложь. Он скорбит после смерти отца. Хочу, чтобы все отнеслись к этой ситуации с пониманием и не публиковали фальшивые новости. Я на 100 процентов поддержу любое решение Хабиба. В жизни есть гораздо более важные вещи, чем борьба", — пояснил представитель бойца.

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