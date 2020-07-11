Спортивный журналист Василий Уткин утверждает, что новый глава СБР Виктор Майгуров имеет поддельный диплом о высшем образовании.

"Виктор Майгуров, который половину постспортивной жизни жил и получал работу в администрации ХМАО и льготы как капитан милиции благодаря поддельному диплому о высшем образовании, возглавил российский биатлон. Я нигде не нашёл сведений о том, что за поддельный диплом он понёс какое-то наказание, или хотя бы извинился, или эта история была каким-то образом дезавуирована. Что ж, мы на правильном пути", — пояснил Уткин.