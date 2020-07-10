Тедеско получил дисквалификацию и больше не поможет "Спартаку"

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Наставник пропустит три матча РПЛ, сообщает "Чемпионат".

К дисквалификации привело поведение Тедеско во время матча с "Локомотивом". Он был удален в первом тайме после эпизода с назначением пенальти.

Тедеско не сможет руководить "Спартаком" до конца чемпионата в матчах против:

"Сочи" (11 июля);

"Ахмата" (15 июля);

"Рубина" (22 июля).

Таким образом, у Тедеско остался один матч в сезоне - кубковый полуфинал против "Зенита", который состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.