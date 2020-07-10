Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Наставник пропустит три матча РПЛ, сообщает "Чемпионат".
К дисквалификации привело поведение Тедеско во время матча с "Локомотивом". Он был удален в первом тайме после эпизода с назначением пенальти.
Тедеско не сможет руководить "Спартаком" до конца чемпионата в матчах против:
Таким образом, у Тедеско остался один матч в сезоне - кубковый полуфинал против "Зенита", который состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.
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