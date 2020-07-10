Лига Европы: УЕФА назвал пары 1/4 и 1/2 финала

УЕФА провёл жеребьевку оставшихся стадий Лиги Европы. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира пройдут в августе в четырёх немецких городах.

Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести также ответные игры 1/8 финала. Встречи пройдут 5 августа:

"Шахтер" (Украина) — "Вольфсбург" (Германия). Первый матч — 2:1.

"Байер" (Германия) — "Рейнджерс" (Шотландия). Первый матч — 3:1.

"Вулверхэмптон" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция). Первый матч — 1:1.

"Базель" (Швейцария) — "Айнтрахт" (Германия). Первый матч — 3:0.

"МЮ" (Англия) — ЛАСК (Австрия). Первый матч — 5:0.

"Копенгаген" (Дания) — "Башакшехир" (Турция). Первый матч — 0:1.

"Хетафе" (Испания) — "Интер" (Италия). Один матч.

"Рома" (Италия) — "Севилья" (Испания). Один матч.

1/4 финала

Пара 1. "Шахтер"/"Вольфсбург" — "Айнтрахт"/"Базель".

Пара 2. ЛАСК/"МЮ" — "Башакшехир"/"Копенгаген".

Пара 3. "Интер"/"Хетафе" — "Рейнджерс"/"Байер".

Пара 4. "Олимпиакос"/"Вулвз" — "Севилья"/"Рома".

1/2 финала