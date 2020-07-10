Лига Европы: УЕФА назвал пары 1/4 и 1/2 финала
УЕФА провёл жеребьевку оставшихся стадий Лиги Европы. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира пройдут в августе в четырёх немецких городах.
Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести также ответные игры 1/8 финала. Встречи пройдут 5 августа:
- "Шахтер" (Украина) — "Вольфсбург" (Германия). Первый матч — 2:1.
- "Байер" (Германия) — "Рейнджерс" (Шотландия). Первый матч — 3:1.
- "Вулверхэмптон" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция). Первый матч — 1:1.
- "Базель" (Швейцария) — "Айнтрахт" (Германия). Первый матч — 3:0.
- "МЮ" (Англия) — ЛАСК (Австрия). Первый матч — 5:0.
- "Копенгаген" (Дания) — "Башакшехир" (Турция). Первый матч — 0:1.
- "Хетафе" (Испания) — "Интер" (Италия). Один матч.
- "Рома" (Италия) — "Севилья" (Испания). Один матч.
1/4 финала
- Пара 1. "Шахтер"/"Вольфсбург" — "Айнтрахт"/"Базель".
- Пара 2. ЛАСК/"МЮ" — "Башакшехир"/"Копенгаген".
- Пара 3. "Интер"/"Хетафе" — "Рейнджерс"/"Байер".
- Пара 4. "Олимпиакос"/"Вулвз" — "Севилья"/"Рома".
1/2 финала
- Пара 4 — Пара 2.
- Пара 3 — Пара 1.