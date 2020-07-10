Квят не попал в десятку в первой практике "Гран-при Штирии"

На трассе "Ред Булл Ринг" состоялись первые заезды в рамках "Гран-при Штирии". В стартовой практике лучшим стал пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес, который показал результат 1.04,867.

Вторым стал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен, третьим — Валттери Боттас из "Мерседеса".

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" показал 11-й результат, отстав от лидера на 0,948 секунды.

Вторая сессия "Гран-при Штирии" состоится сегодня в 16.00.