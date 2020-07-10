УЕФА определил пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов
УЕФА провёл жеребьёвку оставшихся стадий Лиги чемпионов. Из-за пандемии коронавируса турнир был прерван и будет доигран в августе.
Также необходимо провести четыре матча 1/8 финала турнира:
- 7 августа. "Бавария" — "Челси". Первый матч — 3:0.
- 7 августа. "Ювентус" — "Лион". Первый матч — 0:1.
- 8 августа. "Барселона" — "Наполи". Первый матч — 1:1.
- 8 августа. "Манчестер Сити" — "Реал". Первый матч — 2:1.
1/4 финала Лиги чемпионов
- Пара 1. "Реал" / "Манчестер Сити" — "Лион" / "Ювентус".
- Пара 2. "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания).
- Пара 3. "Наполи" / "Барселона" — "Челси" / "Бавария".
- Пара 4. "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция).
1/2 финала Лиги чемпионов
- Пара 1 — Пара 3.
- Пара 2 — Пара 4.
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей. Игры 1/4 финала, полуфиналы и финал будут состоять из одного матча. Все запланированы в Лиссабоне.