УЕФА определил пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

УЕФА провёл жеребьёвку оставшихся стадий Лиги чемпионов. Из-за пандемии коронавируса турнир был прерван и будет доигран в августе.

Также необходимо провести четыре матча 1/8 финала турнира:

7 августа. "Бавария" — "Челси". Первый матч — 3:0.

7 августа. "Ювентус" — "Лион". Первый матч — 0:1.

8 августа. "Барселона" — "Наполи". Первый матч — 1:1.

8 августа. "Манчестер Сити" — "Реал". Первый матч — 2:1.

1/4 финала Лиги чемпионов

Пара 1. "Реал" / "Манчестер Сити" — "Лион" / "Ювентус".

Пара 2. "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания).

Пара 3. "Наполи" / "Барселона" — "Челси" / "Бавария".

Пара 4. "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция).

1/2 финала Лиги чемпионов

Пара 1 — Пара 3.

Пара 2 — Пара 4.

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов пройдут без зрителей. Игры 1/4 финала, полуфиналы и финал будут состоять из одного матча. Все запланированы в Лиссабоне.