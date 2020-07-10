Сбивший мексиканцев таксист победил сотрудника Росгвардии

Киргиз Анарбек Чынгыз два года назад стал известен из-за аварии во время ЧМ-2018. Таксист выехал на пешеходный тротуар и сбил мексиканских фанатов.

В этом году Чынгыз стал бойцом. В лиге кулачных боёв Hardcore Fighting Championship он провел дебютный поединок против 27-летнего росгвардейца Рината Надрова. Трехраундовый поединок завершился решением судей. Рефери отдали победу киргизу.

После происшествия на ЧМ-2018 Чынгыз пытался бежать, но был остановлен прохожими. Таксист рассказал, что уснул за рулём после 20 часов работы и перепутал педали газа и тормоза.

Чынгыз был приговорен к 1,5 годам принудительных работ.