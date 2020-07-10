Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри рассказал о том, когда состоится Гран-при России в 2020 году. Несмотря на все перестановки в календаре, гонки в Сочи пройдут по ранее запланированному сценарию.
Таким образом, этап пройдет с 25 по 27 сентября. Из-за пандемии коронавируса и отмены ряда гонок Гран-при в Сочи станет всего десятым в календаре.
"Гран-при России — важный момент в нашем сезоне, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи в сентябре", — приводит пресс-служба "Формулы-1" слова Кэри.
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