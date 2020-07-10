Губерниев отреагировал на отставку Драчёва

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что работу Владимира Драчёва на посту руководителя СБР нельзя назвать провальной. Он поблагодарил чиновника за два года, которые тот находился у руля российского биатлона.

Ранее Драчёв объявил об уходе со своего поста. Решение глава СБР объяснил загруженностью в Госдуме.

"Еще раз всем говорю, Драчёв не являлся провальным руководителем нашего биатлона, позитива было много, несмотря на трудности и хаос, и золото на чемпионате мира, первое за несколько лет для России, Логинов взял при Драчёве! Спасибо, Петрович", — написал Губерниев в Telegram.

Драчёв занимал должность президента СБР с мая 2018 года.

11 июля состоятся выборы нового главы организации.

Выборы пройдут на безальтернативной основе — единственным кандидатом является Виктор Майгуров.

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