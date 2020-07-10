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Драчёв ушел из СБР и объяснил это загруженностью в Госдуме

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выступил с обращением, в котором объявил об уходе со своего поста. Руководитель объяснил своё решение загруженностью в Государственной думе, где он является депутатом от "Единой России".

11 июля состоятся выборы главы СБР. Пройдут они на безальтернативной основе. Единственным кандидатом остался Виктор Майгуров.

"На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи с принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе.

Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года.

Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту Президента Союза биатлонистов на благо развития нашего любимого зимнего Олимпийского вида спорта. Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему преемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон", — говорится в заявлении Драчёва на сайте СБР.

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