Олимпийские чемпионы в парном катании Елена Бережная и Антон Сихарулидзе ответили на вопрос, почему не поженились. Пара выступала с 1996 по 2002 год и выиграла все соревнования, которые могли.
В СМИ постоянно обсуждали их отношения, но официально фигуристы их не афишировали.
Бережная заявила, что благодарна Сихарулидзе за то, что он вернул её на лёд после травмы. По словам девушки, в какой-то момент их отношения перешли в родственные, но после завершения карьеры пути разошлись.
"Я сразу понимала, что мы будем с ним кататься вместе. Уже на первом чемпионате мира мы заняли девятое место, а потом стали только выигрывать. Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. А потом у каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон пошёл в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь", — заявила Бережная в интервью "России 1".
Сихарулидзе отметил, что пара провела очень много времени вместе, и отношения не всегда были простыми. Вместе с тем Антон назвал Елену своим "дружбаном".
"Наверное, мы так много времени проводили вместе. И так всё же сложно вместе кататься и работать. Столько переживаний, столько стрессов. Столько претензий к себе и другому. И столько было выплеснуто эмоций, что уже, наверное, как-то не до любви было. То, что мы дружбаны, — это факт. И тогда были дружбаны. И сейчас, я надеюсь. Но уже отношения "мужчина — женщина" тут ни при чём. Это дружеская такая, братская тема", — сказал Сихарулидзе.
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