Бережная и Сихарулидзе рассказали, почему не поженились

Олимпийские чемпионы в парном катании Елена Бережная и Антон Сихарулидзе ответили на вопрос, почему не поженились. Пара выступала с 1996 по 2002 год и выиграла все соревнования, которые могли.

В СМИ постоянно обсуждали их отношения, но официально фигуристы их не афишировали.

"Антон пошел в депутаты, это другой мир"

Бережная заявила, что благодарна Сихарулидзе за то, что он вернул её на лёд после травмы. По словам девушки, в какой-то момент их отношения перешли в родственные, но после завершения карьеры пути разошлись.

"Я сразу понимала, что мы будем с ним кататься вместе. Уже на первом чемпионате мира мы заняли девятое место, а потом стали только выигрывать. Наши отношения перешли в какой-то момент в родственные. А потом у каждого из нас появились свои цели в жизни. Наши пути в какой-то момент просто разошлись. Антон пошёл в депутаты Госдумы. Это, конечно, совсем другой мир. У меня тоже началась другая жизнь", — заявила Бережная в интервью "России 1".

"Мы дружбаны — это факт"

Сихарулидзе отметил, что пара провела очень много времени вместе, и отношения не всегда были простыми. Вместе с тем Антон назвал Елену своим "дружбаном".