В Дагестане переименуют село в честь Абдулманапа Нурмагомедова

Жители села Кироваула в Дагестане выступили за переименование населённого пункта в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Глава села Ильяс Хазиев, депутаты района и старейшины провели совещание по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Документы по переименованию Кироваула в Манап направят в правительство и народное собрание Дагестана для согласования.

57-летний Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. В апреле он заразился коронавирусом в Дагестане, на фоне проблем с сердцем развились осложнения. В мае его доставили в столицу, врачи боролись за его жизнь, но помочь не смогли.