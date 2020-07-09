Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на новость о подписании контракта между ЦСКА и баскетболистом Торнике Шенгелией. Политик отметила, что такое решение спортсмена неприемлемо для неё.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Шенгелия подписал контракт на три года. Накануне о сделке стало известно в СМИ. Грузинские болельщики атаковали баскетболиста в соцсетях, обвинив в предательстве страны.
"К моему сожалению, как для президента Грузии, неприемлемо решение игрока грузинской баскетбольной сборной переехать в московский ЦСКА", - написала Зурабишвили в Facebook.
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