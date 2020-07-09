Президент Грузии раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на новость о подписании контракта между ЦСКА и баскетболистом Торнике Шенгелией. Политик отметила, что такое решение спортсмена неприемлемо для неё.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Шенгелия подписал контракт на три года. Накануне о сделке стало известно в СМИ. Грузинские болельщики атаковали баскетболиста в соцсетях, обвинив в предательстве страны.