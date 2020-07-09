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Вратарь, в которого ударила молния, вернется на поле через две недели

Спорт » Командные виды » Футбол

Вратарь команды "Знамя Труда" Иван Заборовский, в которого попала молния, вышел из комы. Капитан команды Виталий Чилюшкин сообщил, что голкипер собирается через две недели вернуться к тренировкам.

"Правда.Ру"рассказала об инциденте в начале недели. В Заборовского во время тренировки ударила молния. Вратарь выжил благодаря своевременной помощи.

Чилюшкин сообщил, что вратарь идёт на поправку, а команда помогает ему чем может.

"Буквально вчера я с ним списывался. Он сказал, что все хорошо, идет на поправку. Ваня настроен оптимистично. Даже сказал, что через две недели уже готов выйти на поле и тренироваться. Понятно, что здесь никуда не надо спешить, главное, здоровье.

Помогаем сами чем можем. Также обращаемся к людям, которые могли бы выручить. Его очень многие поддерживают. Совместно с одним человеком мы обратились к вратарям премьер-лиги, чтобы они сказали пару слов в его адрес. Все откликнулись", — заявил Чилюшкин.

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