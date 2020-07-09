Вратарь, в которого ударила молния, вернется на поле через две недели

Вратарь команды "Знамя Труда" Иван Заборовский, в которого попала молния, вышел из комы. Капитан команды Виталий Чилюшкин сообщил, что голкипер собирается через две недели вернуться к тренировкам.

"Правда.Ру"рассказала об инциденте в начале недели. В Заборовского во время тренировки ударила молния. Вратарь выжил благодаря своевременной помощи.

Чилюшкин сообщил, что вратарь идёт на поправку, а команда помогает ему чем может.